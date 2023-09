Rallye Kohle & Stahl Eine Premiere kurz vor Ende der Saison

Michael Bieg aus Lindlar kommt in seinem Mitsubishi Evo 9 und 80,36 Punkten als Führender der Meisterschaft ins Nordsaarland. Titelverteidiger Alexander Kazmierzak aus Hüttersdorf nimmt die Rallye in seinem Ford Fiesta in Angriff. Als aktueller Gesamtzweiter der Meisterschaft ( 66,57 Punkte) will er den Rückstand auf Bieg verkürzen und gleichzeitig den hauchdünnen Vorsprung auf den Dritten, Max Reiter aus Dillingen (64,07 Punkte), ausbauen. Reiter startet im Peugeot 208 Rally 4 und mit Beifahrerin Conny Nemenich.