Mitgliederversammlung : Jugendwehr geht gestärkt aus der Corona-Krise

Nohfelden Auf der Mitgliederversammlung der Jugendwehr Nohfelden wurde auf drei schwere Jahre zurückgeblickt.

Anlässlich der Mitgliederversammlung blickten der Löschbezirksführer Holger Gräfe und sein Jugendfeuerwehrbeauftragter auf drei schwierige Jahre zurück. Während der Pandemie musste die Jugendarbeit aufgrund zahlreicher Einschränkungen mehrfach eingestellt werden. Man habe sich zwar bemüht, die Zeit mit Rätselaufgaben, Mal- und Bastelprojekten für zu Hause zu überbrücken, dennoch hatten mehrere Jugendliche das Interesse an ihrem Hobby verloren und neue Freizeitaktivitäten für sich entdeckt, wie ein Feuerwehrsprecher in einer Pressemitteilung schreibt.

Seit wieder ein geregelter Dienstbetrieb stattfinden kann, konnte der Personalverlust erfreulicherweise mehr als ausgeglichen werden. Im Jahr 2022 sind fünf neue Mitglieder hinzugekommen, im noch jungen Jahr 2023 bereits weitere sieben. Somit gehören der Jugendfeuerwehrgruppe des Löschbezirks Nohfelden derzeit 23 Mädchen und Jungen an – so viele wie noch nie. „Zwölf neue Mitglieder in zwölf Monaten zu gewinnen ist gerade in der heutigen Zeit eine Meisterleistung, die seines gleichen sucht.“, lobt der Gemeindejugendfeuerwehrbeauftragte Daniel Gisch die vorbildliche Arbeit des Löschbezirks. Die Jugendfeuerwehr ist die Nachwuchsorganisation der Freiwilligen Feuerwehr und somit ein unverzichtbares Element zur Gewinnung neuer Mitglieder. Die Mädchen und Jungen von heute sind unsere Einsatzkräfte von morgen. Daher ist es wichtig, dass den Kindern und Jugendlichen stets ein abwechslungsreiches Jahresprogramm mit Spaß und Spannung angeboten wird.