Oberstleutnant Jan Schmidt wurde am 16. Januar 1978 in Magdeburg geboren. Nach dem Abitur eingezogen in Mecklenburg-Vorpommern, machte Schmidt seine Artillerie-Ausbildung in den Jahren 1999 und 2000 in Idar-Oberstein. Er studierte Bauingenieur-Wesen in München, war anschließend in Kusel, Koblenz und Augustdorf bei Bielefeld stationiert. Einsätze führten ihn 2010 in den Kosovo und 2011 nach Afghanistan. Als Chef einer Schutzkompanie, machte er dort Patrouillefahrten, führte Gespräche mit der Bevölkerung und unterstützte die afghanische Polizei. von 2011 bis 2014 war er erneut in Kusel stationiert. Anschließend war er Schießsicherheitsoffizier in Aachen, wo er auch als Ausbilder für den Lehrgang „Fachkunde Munition“ tätig war.