Sitzung im Löschbezirk Gonnesweiler Wehr hatte viel zu tun

Zwölf ehemalige Einsatzkräfte gehören der Altersabteilung an, und 14 junge Nachwuchskräfte engagieren sich in der am 16. Juni 2023 gegründeten Jugendfeuerwehrgruppe. Mit Timo Reiter und Lukas Simon konnte Bürgermeister Andreas Veit (CDU) zwei Jugendfeuerwehrangehörige als Feuerwehranwärter in die Einsatzabteilung übernehmen. Ebenfalls als Feuerwehranwärter in die Einsatzabteilung aufgenommen wurde der Quereinsteiger Florian Peiffer.