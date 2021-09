Auszeichnung : Auszeichnung für Kaninchenzüchter

Selbach/ Uchtelfangen Auf der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes der Rassekaninchenzüchter Saar in der Sport- und Kulturhalle in Uchtelfangen wurde Kunibert Schmidt aus Selbach zum Meister der saarländischen Rassekaninchenzucht ernannt.

Diese Auszeichnung ist die höchste, die man in seiner züchterischen Laufbahn als Mitglied des Landesverbandes der Rassekaninchenzüchter Saar e.V. erhalten kann. Kunibert Schmidt kann auf zahlreiche Jahre in der Vorstandsarbeit zurückblicken. Der 69-jährige trat im Jahr 1961 in den Verein SR 153 Oberthal als Jugendzüchter ein. Dort durchlief er später die Ämter Jugendleiter, Tätomeister, Schriftführer und Zuchtbuchführer. Seit dem Jahre 2000 hat Schmidt das Amt des Vorsitzenden inne, heißt es weiter. Aber nicht nur in seinem Heimatverein SR 153 Oberthal ist Kunibert Schmidt aktiv, sondern auch im Kreis- und im Landesverband kann er auf neun Jahre Vorstandsarbeit als erster beziehungsweise zweiter Vorsitzender zurückblicken.