Ab in die Unterwasser-, Tier- und Pflanzenwelt des Bostalsees : „Divers Night“ am Bostalsee: Alle tauchten gemeinsam ab

Gemeinsam und zur gleichen Uhrzeit tauchten die sieben Teilnehmer der „Divers Night“ am Bostalsee ab. Foto: Moritz Mathieu

Bosen Die Taucherfreunde Bostalsee veranstalteten zusammen mit dem Tauchreferat der DLRG St. Wendel zum zweiten Mal die „Divers Night“ am Bostalsee. Dies ist eine im Jahr 2005 in Norwegen gegründete Tauchveranstaltung, die jedes Jahr weltweit am ersten Novemberwochenende stattfindet.