Verliebt in innovative Ideen : Innovative Idee – Incubator am Umwelt-Campus eröffnet

Nohfelden Neue Geschäftsideen gibt es viele. Für eine gute Umsetzung benötigen Gründer aber auch Unterstützung bei der Entwicklung des Geschäftsmodels und bei der Vermarktung. Außerdem fehlen manchmal noch passende Mitstreiter.

Damit aus einer Idee am Ende ein erfolgreiches Startup entstehen kann, wurde am 14. Oktober der Incubator am Umwelt-Campus Birkenfeld eröffnet. Die Bezeichnung Incubator kommt ursprünglich aus der Medizin und wird auch als Brutkasten für Frühgeborene bezeichnet, heißt es aus einer Pressemitteilung vonseiten einer Campus-Sprecherin.

Die neu entstehende Gründungsregion soll Hochschulen, Universitäten, Corporates und Wirtschaftsförderer im Saarland, Rheinland-Pfalz, sowie im grenznahen Lothringen, Luxemburg und in der Wallonie vereinen mit dem Ziel, die Zahl technologiebasierter Gründungen unter Einbeziehung der Kreativwirtschaft in der Region zu steigern und den Gründern innerhalb dieses Netzwerkes eine spezifische Unterstützung in allen Gründungsphasen zu bieten. "Zum Start des Wintersemesters in Präsenz bieten wir den Studierenden einen kreativen Ort, an dem sie mit uns gemeinsam an ihren Gründungsideen feilen," so Lisa Lill-Kochems.