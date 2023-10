Lehrgang in Nohfelden und Wolfersweiler Hochwasserschutz im Fokus

Ein großes Augenmerk legten die Dozenten unter anderem auf das Füllen sowie den Verbau von Sandsäcken zur Deichverteidigung. Hierzu wurden verschiedene Einsatzlagen am Feuerwehrgerätehaus in Nohfelden sowie am Regenrückhaltebecken des Fronbachs in Wolfersweiler geprobt. Zur Vertiefung der erworbenen Fachkenntnisse soll im Frühjahr ergänzend ein Aufbaulehrgang mit den Schwerpunkten Starkregen und Sturzfluten folgen.