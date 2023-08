„Ich bin zurück“-Tour Nicole startet neue Tour: Wie der gewonnene Kampf gegen den Brustkrebs ihr Leben verändert hat

Sängerin Nicole hat nach ihrem gewonnenen Kampf gegen Brustkrebs vieles im Leben geändert. „Ich lebe viel intensiver und viel bewusster“, sagte sie an ihrem Wohnort im saarländischen Nohfelden. „Man spürt, was wichtig und nichtig ist.“ Und sie fühle sich stark. „Ich bin aus dieser Krankheit gestärkt hervorgegangen, stärker denn je. Vom Willen her, vom Kopf her, von der Seele“, sagte sie vor dem Start ihrer „Ich bin zurück“-Tour an diesem Freitag (1. September) im hessischen Bad Orb.