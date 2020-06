Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Lockerungen : In die Hotels am Bostalsee kehrt das Leben zurück

Die Hotels rund um den Bostalsee haben sich den neuen Gegebenheiten angepasst. Foto: dpa/Robert Michael

Nohfelden Die Hotels rund um den Bostalsee haben zahlreiche Auflagen und Neuerungen zu beachten. Dennoch überwiegt die Freude, dass es endlich wieder los geht.

Viele Auflagen und Neuerungen sowie Skepsis bei so manchem Besucher prägen derzeit das Leben der Hoteliers – auch am Bostalsee. Dennoch ist die Stimmung positiv: „Ich bin froh, dass die Gäste wieder kommen“, sagt Cindy Manfra, Direktorin im Seehotel Weingärtner in Bosen. Am heutigen Freitag geht es wieder los. Mit 35 Gästen. „Es ist gut, dass wir langsam starten“, so Manfra. „Dann können wir üben.“ Dann fürs verlängerte Fronleichnams-Wochenende haben sich bereits rund 80 Gäste angesagt. Normal kämen an solchen Wochenenden bis zu 170 Gäste. „Aber es sind eben andere Zeiten.“ Daher haben die Verantwortlichen entschieden, vorerst nur für die Übernachtungsgäste da zu sein.

Denn es gelte, viele Auflagen zu erfüllen. Und das müsse sich zunächst einspielen. So sei das Personal – getrennt nach Abteilungen – geschult worden. Das komplette Haus wurde beschildert. Sowohl beim Frühstück als auch beim Abendessen fallen nun die Buffets weg – auch da wurden neue Konzepte entwickelt. Im Spa und an der Rezeption wurden Plexiglasscheiben installiert. Außerdem, so Manfra weiter, habe das Hotel-Team die Schließung genutzt, um die Haustechnik auf Vordermann zu bringen. „Und wir haben die Balkone renoviert.“ Noch sei ein Großteil der knapp 80 Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Weil wir noch nicht wissen, wie sich die Lage entwickelt.“ Denn die Einbußen seien enorm. So gut wie null Einnahmen im März und April und in Teilen vom Mai. Direktor Gerold Weingärtner spricht von fast einer Million Euro Schaden. Und auch nun sei nicht absehbar, wie es weitergeht. „Wir sind ein Seminarhotel, und alle Seminare sind bis September gecancelt“, sagt Manfra. Und fügt hinzu: „Das tut weh.“ Sie bleibt aber optimistisch und hofft, dass „ab Juli wieder alles halbwegs normal läuft“.

Das hofft auch Henning Merker, Küchenchef und „Sohn des Hauses“ in Merker’s Bostal-Hotel in Bosen. Wobei er eine „Blockade“ bei vielen Gästen feststelle: „Die Kunden sind noch verhalten.“ Sei es aus Abneigung gegen die Maske oder aus Angst davor, persönliche Daten rauszugeben. Dabei sei es an den ersten beiden Tagen unmittelbar nach Wiedereröffnung am 18. Mai super gelaufen. „Die Leute wollten einfach wieder raus“, sagt Merker. Aber dann habe sich die Nachfrage auch wieder gelegt. Trotzdem ist er zufrieden. Die ersten Urlauber sind da. „Peu à peu wird es mehr“, berichtet Merker. Derzeit sei das Hotel, das 21 Zimmer bietet, zu Dreiviertel ausgebucht, 50 Prozent der Mitarbeiter seien noch in Kurzarbeit.