Ordnungsamt meldet : Heizöltanks im Wald bei Eiweiler illegal entsorgt

So standen die beiden Heizöltanks im Wald. Im Innern war noch altes Öl. Foto: Wilhelm

Eiweiler Zwei jeweils 2000 Liter fassende Heizöltanks sind zwischen dem 10. und 11. Februar auf dem Waldweg „Auf Weiler an der Eiweiler Grenz“ (zwischen Neunkirchen/Nahe und Eiweiler) illegal entsorgt worden.

Das teilt ein Sprecher der Ortspolizeibehörde mit. In den Tanks waren noch Restmengen von altem Heizöl enthalten. Eine Fachfirma wurde mit der Entsorgung beauftragt. Sollte jemand Beobachtungen in der Sache gemacht haben, bittet das Ordnungsamt um Hinweise.

Hinweise an die Gemeinde Nohfelden, Telefon (0 68 52) 88 51 08, oder 88 51 24, oder per E-Mail an ordnungsamt@nohfelden.de.