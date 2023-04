30. Geburtstag Ein Fest für die Mundart an der Bosener Mühle

Bosen · Heimat und Mundart – sie gehören zusammen, sie ergänzen sich. Sie sind zwei Seiten einer Medaille. „Heimat und Mundart“ ist auch das Motto einer besonderen Veranstaltung: am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr in der Bosener Mühle am Bostalsee.

23.04.2023, 15:47 Uhr

Die Bosener Mühle war bereits 2018 (Foto), nach 2016 zum zweiten Mal, Veranstaltungsort des Tages des St. Wendeler Landes, seit 1993 des Mundartsymposiums. Foto: Josef Bonenberger​