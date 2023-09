Großaufgebot 90 Feuerwehrleute bei Brand in Bosen im Einsatz

Bosen · Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist in der Nacht zum Mittwoch zu einem Wohnhausbrand nach Bosen alarmiert worden. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Tal war kurz vor 1 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

06.09.2023, 11:02 Uhr

In der Nacht brannte es in diesem Wohnhaus in Bosen. Foto: Gisch/Feuerwehr