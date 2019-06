Blaulicht : Gülle auf der Straße rief Feuerwehr auf den Plan

In Eiweiler reinigte die Feuerwehr die Straße. Foto: Dirk Schäfer. Foto: Dirk Schäfer

Eiweiler Mehrere tausend Liter Wasser-Gülle-Gemisch sind am Montagabend bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Eiweiler ausgetreten. Gegen 21.20 Uhr rückte die Feuerwehr in den Bosener Weg aus, um die Fahrbahn zu säubern.

Weiterleiten Drucken Von Melanie Mai