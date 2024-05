Pfingsten am Bostalsee Von Flossi, Haiattacken und Hanomags

Am Pfingstwochenende lockte das Veranstaltungsgelände am Bostalsee gleich mit drei Events. Neben dem Hanomag-Treffen, das bereits am Freitag begann, fand das gemeinsam von Landkreis St. Wendel und SR3 veranstaltete Kinderfest statt, das mit einem Sport- und Aktionstag sowie der offiziellen Vorstellung des neuen Bostalsee-Maskottchens Flossi einherging.

Zum 17. Mal treffen sich am Bostalsee die Besitzer von Fahrzeugen der Hannoverschen Maschinenbau AG, kurz Hanomag.