Gesuchter Mann in Neunkirchen/Nahe verhaftet : Beamte umstellen Haus und nehmen Mann fest

Neunkirchen/Nahe Polizisten haben in Neunkirchen/Nahe einen gesuchten Mann verhaftet, nachdem sie sein Haus umstellt hatten. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, wurde der per Haftbefehl gesuchte 30-Jährige am Freitag gegen 15.20 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in Neunkirchen-Nahe aufgespürt.