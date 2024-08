Geburtstag auf dem Gestüt Mit fünf Gängen ging es durchs Gelände

Vor 60 Jahren hat Hans Gessner in Gonnesweiler das Nahetalgestüt gegründet. Hannibal, so hieß der Islandpferdehengst, mit dem alles begann. Heute zählt das Gestüt rund 100 Islandpferde, und neben dem Decken von Stuten, der eigenen Zucht und dem Verkauf der Pferde und dem Einstellen von Pensionspferden bietet das reinrassige Familienunternehmen am Ufer der Nahe noch viel mehr. So gibt es Reitunterricht, Kurse für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene, Kinderreiterferien, Pferdefreizeiten im hofeigenen Ferienhaus und ganz neu seit Juni zwei Ferienwohnungen mit Blick auf den Reitplatz. Davon konnten sich die Besucher der Fohlenschau zum 60-jährigen Bestehen des Gestüts ein eindrucksvolles Bild machen.