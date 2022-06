Mountainbike-Schulmeisterschaften in Perl : Schulmeisterschaft: Kirsch fährt allen auf und davon

Nikita Hill aus der 5a auf dem Kurs in Perl in Aktion. Foto: Friedrich Schule/Friedrich/Schule

Türkismühle Leon Kirsch von der Gemeinschaftsschule Nohfelden Türkismühle hat bei den diesjährigen Mountainbike-Schulmeisterschaften in Perl den Titel in seiner Altersklasse gewonnen. Der Schüler der Klasse 6a übernahm von Beginn an die Führung in dem Rennen, das über 25 Minuten (vier Runden) auf dem anspruchsvollen Rundkurs am Schengen-Lyzeum ausgetragen wurde.

Erschöpft, aber glücklich: Leon Kirsch nach seinem Sieg bei der Schulmeisterschaft. Foto: Friedrich/Schule Foto: Friedrich/Schule