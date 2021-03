Gemeinderat Nohfelden entscheidet : Hilfspolizist soll für Ordnung sorgen

Schilder allein genügen nicht, die Falschparker müssen auch überwacht werden. Das soll in der Gemeinde Nohfelden ein Hilfspolizist tun. Foto: picture alliance / dpa/dpa Picture-Alliance/Kay Nietf

Sötern Im Nohfelder Gemeinderat gab es dazu einen einstimmigen Beschluss.

Die Probleme in Nohfelden sind, wie in anderen Orten auch, vielfältig. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Mehrzweckhalle Sötern zählte Bürgermeister Andreas Veit (CDU) Punkte auf, die ein potenzieller Hilfspolizist neben dem ruhenden Verkehr in Augenschein nehmen sollte: die Verkotung von Grünflächen, das Überschreiten der Sperrstunde bei Veranstaltungen, Wasserentnahme in heißen Sommern aus den Bächen oder illegale Müllablagerung.

Ursprung dieser Diskussion war das Thema Verkehrsüberwachung in der Ratssitzung im Juli vergangenen Jahres. In dieser Sitzung beschlossen die Mitglieder, eine Arbeitsgruppe zu gründen. Diese kam nun zu dem Ergebnis, dass es sinnvoll wäre, eine zusätzliche Kraft als Hilfspolizist einzustellen. Dabei warf Jürgen Baltes von der SPD ein: „Ich hoffe, dass der richtige Mann oder die richtige Frau mit starken Nerven gefunden wird.“ Denn es sei wichtig, mit den Bürgern zu reden, so Baltes. Das betonte auch Bürgermeister Veit. „Es ist wichtig, die richtige Person zu finden.“ Schließlich gehe es nicht darum, ständig Verwarnungsgelder zu verhängen. Vielmehr sollte der Hilfspolizist mit den Menschen ins Gespräch kommen, sie überzeugen, zur Einsicht bringen.

Auch Eckhard Helymann, der Sprecher der SPD-Fraktion, stimmte dem zu. Er hält es für richtig, dass die neue Kraft nicht nur den ruhenden Verkehr überwache, sondern auch andere Aufgaben übernehme. Dennoch schlug er vor, eine Kooperation mit anderen Gemeinden zu prüfen, um mehr Personal zu rekrutieren und den ruhenden Verkehr gemeindeübergreifend zu überwachen.