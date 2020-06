Gemeinderat Nohfelden : Geld für Bildung, Straßen und Tourismus

In die digitale Ausstattung der Schulen investiert die Gemeinde Nohfelden laut Haushaltsplan 143 000 Euro. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Walhausen Nohfeldener Gemeinderat beschließt Haushalt. Erst im kommenden Jahr rechnet Bürgermeister Veit mit einer „Delle“ wegen Corona.

Er ist außergewöhnlich. Und sein Entwurf stammt aus der Zeit vor der Corona-Krise – der Haushalt der Gemeinde Nohfelden. Das betont SPD-Fraktionssprecher Eckhard Helymann jetzt zu Beginn der dazugehörigen Beratungen in der Walhausener Köhlerhalle. Dorthin ist der Nohfeldener Gemeinderat ausgewichen, um die in Krise geltenden Abstandsregelungen einhalten zu können (wir berichteten). Davon unabhängig freut Heylmann sich: „Ich bin jetzt seit 26 Jahren im Rat; und ich kann mich nicht erinnern, dass wir einmal einen so guten Haushalt beraten durften.“

Bürgermeister Andreas Veit (CDU) sieht das genauso. Bereits 2018 und 2019 habe die Gemeinde außerordentlich gute Haushaltszahlen vorlegen können – sowohl im Plan als auch im Ist. Und daran schließe der 2020er Haushalt nahtlos an. „Er kann sich sehen lassen“, sagt Veit. Sowohl im Finanz- als auch im Ergebnishaushalt gibt es laut Bürgermeister ein Plus zu verbuchen (siehe Info). Daran werde dank der vorsichtigen Planung auch die Corona-Krise nichts ändern. „Wir werden uns in diesem Jahr deswegen nicht zusätzlich verschulden müssen“, beruhigt Veit. Im kommenden Jahr rechne er allerdings mit einer „Delle“.

Info Zahlen und Fakten des Haushaltes Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 21 208 992 Euro, die Gesamt-Aufwendungen betragen 21 045 413 Euro. Im Endeffekt also ein Plus von 163 579 Euro. Im Finanzhaushalt stehen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2 371 495 Euro, bei den Auszahlungen 3 086 975 Euro. Saldo: 715 480 Euro. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) betragen 715 480 Euro, die Auszahlungen (Kredittilgung) auf minus 1 678 941 Euro, der Saldo beträgt also 963 461 Euro. Das bedeutet kassenmäßigen Überschuss statt Neuverschuldung. Investiert werden 2020 insgesamt 3,1 Millionen Euro; 2019 waren es noch zwei Millionen.

Veit nennt weitere Fakten, die er für bemerkenswert hält. Beispielsweise, dass das Volumen des Haushaltes 2020 gegenüber dem des Vorjahres um zwei Millionen Euro steige – auf 21 Millionen Euro. „Soviel hatten wir noch nie.“ Außerdem werde der Schuldenstand weiter gesenkt. Allein schon deswegen, weil durch den Saarlandpakt das Land der Gemeinde sieben Millionen Euro an Kassenkrediten abnehme. Der Gesamtschuldenstand liegt Ende des Jahres laut Plan bei 15,35 Millionen Euro. Auch das seien positive Zahlen. Schließlich lag die Schuldensumme im Jahr 2017 noch etwa zehn Millionen Euro höher.

Als Gründe für die gute Haushaltslage nennt der Bürgermeister die niedrigen Zinsen und die sinkenden Kassenkredite. Auch profitiere die Gemeinde von der touristischen Entwicklung, der Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes, was eine Ersparnis von 100 000 Euro bedeute, sowie von den höheren Schlüsselzuweisungen. Negativer Faktor sei die höhere Kreisumlage, was die Gemeinde rund eine halbe Milllion Euro mehr koste. Aber auch das sieht der Bürgermeister positiv: „Die Summe sollten wir trotzdem gerne zahlen, denn sie ist unserer gestiegenen Finanzkraft geschuldet.“

Teil der Haushaltsberatungen ist das Investitionsprogramm. Schwerpunkte liegen auf der Dorfentwicklung und dem touristischen Bereich. So stehen für die Inwertsetzung der Nahequelle in Selbach 359 000 Euro bereit. Der Kostenanteil für den Nahe-Hunsrück-Freizeitweg belaufe sich auf 90 000 Euro. 180 000 Euro sind für die Neugestaltung der Ortsmitte Eisen vorgesehen, 100 000 für die Ortsmitte Gonnesweiler, jeweils 50 000 für die Neugestaltung in Sötern (Ortseingang) und Türkismühle (Ortsdurchfahrt). Für den Neubau einer WC-Anlage am Dorfplatz Eiweiler stehen ebenfalls 50 000 Euro bereit, genau wie für die Sanierung und Umgestaltung des Dorfplatzes Eckelhausen. Für die Sanierung der Decke in der Mehrzweckhalles Sötern sind 92 000 Euro eingeplant.

Ein großer Brocken ist der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen. Dafür sind 570 000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Und in die Bildung werde weiter investiert, freut sich Veit. Als Planungskosten stehen 250 000 Euro für den Anbau an die Grundschule Sötern bereit, für den Digitalpakt Schule (Geräte, Ausstattung, Umbau) 143 000 Euro.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sind 700 000 Euro eingeplant. 2019 waren es 500 000, im Jahr davor 270 000 Euro. „Das sind Dinge, die direkt bei den Leuten vor der Haustür passieren“, sagt Veit. Auch die Fraktionssprecher freuen sich, dass dieser Posten stattlich ausgestattet ist. Noch vor ein paar Jahren habe man in dieser Sache Zahlen „an der unteren Schmerzgrenze“ präsentiert, sagt Michael Dietz von der CDU. Und nun eine solche Summe. „Das wird für die Bürger sichtbar werden“, sagt der Fraktionschef, der sich grundsätzlich freue, dass sich ein „Füllhorn an Infrastruktur-Maßnahmen“ im Haushalt finde.

Heylmann, der sich immer für diesen Punkt stark gemacht hat, lobt, dass „fast drei Mal so viel investiert wird wie vor zwei Jahren“. Außerdem findet er es gut, dass jeder Ortsteil in dem Haushalt berücksichtigt wurde. „Und dass wir zwei Schulstandorte haben, in denen es den Kindern Spaß macht zu lernen – wenn sie denn wieder dürfen“, schlägt er den Bogen zu Corona. In diesem Zusammenhang geht er davon aus, dass es er Gemeinde Nohfelden gelingen werde, diese Krise zu überstehen. In ein paar Jahren werde man in Nohfelden sagen: „Da war mal was. Das haben wir gut gemeistert.“ Auch Dietz ist zuversichtlich. Nun, „in einer Phase, in der wir nicht wissen, wie der nächste Haushalt aussieht“, zahle sich aus, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet habe. „Wir haben den Haushalt nachhaltig verbessert und trotzdem vermieden, dass es einen Investitions-Stau gibt“, betont Dietz. Die Gemeinde habe einige Großprojekte gestemmt – auch infrastrukturell.

Nicht ganz so glücklich mit dem Haushalt ist Heike Kugler von den Linken. Nach wie vor hält sie den neuen Freizeitweg als „nicht alltagstauglich“ und falsch geplant. „Da hätten Steuergelder sinnvoller eingesetzt werden können“, ärgert sich Kugler. Außerdem vermisst sie Geld für eine Tourismus-App im Haushalt, die sie bereits mehrfach gefordert hat. Ebenso will sie die Erhöhung der Realsteuerhebesätze für 2019 nicht mittragen, hält diese für unsozial. Aus diesem Grund kündigt sie an, den Haushalt abzulehnen. Letztendlich wird er dann aber bei einer Gegenstimme angenommen.

Bürgermeister Andreas Veit, CDU. Foto: Bonenberger & Klos

Eckhard Heylmann, SPD. Foto: Melanie Mai

Michael Dietz, CDU. Foto: Melanie Mai