Haushaltssitzung in Nohfelden Zufrieden, trotz dickem Minus in der Rechnung

Ein so hohes Minus – auch wenn es geplant ist – hat die Gemeinde Nohfelden schon Jahre nicht mehr gemacht. Die Rede ist von rund viereinhalb Millionen Euro, mit denen die Kommune als Defizit im Ergebnishaushalt rechnet. „Wir hatten in den Jahren 2018 bis 2022 eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil wir in jedem dieser fünf Jahre einen Überschuss erwirtschaften konnten“, führte Nohfeldens Bürgermeister Andreas Veit (CDU) während der jüngsten Sitzung des Nohfelder Gemeinderats in die Beratungen zum kommunalen Haushalt 2024 ein. Das gelte sowohl für die Finanz- als auch für die Ergebnishaushalte.