Gemeinderat Nohfelden erweitert Nachhaltigkeitskonzept Grundsteuer bleibt, Abwasser kommt

In Zeiten, wo nicht nur gefühlt alles immer teurer wird, ist das für Hausbesitzer eine gute Nachricht – so ihr Häuschen denn in der Gemeinde Nohfelden steht. Denn dort haben die Mitglieder des Gemeinderats während der letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel beschlossen, die Realsteur-Hebesätze in 2024 auf dem jetzigen Stand zu belassen.