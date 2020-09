Gemeinderat Nohfelden : Nohfelden will in Sachen Internet am Ball bleiben

Ein Mitarbeiter einer Erdbaufirma bündelt Glasfaser-Leerrohre. Diese wünschen sich auch die Gemeinderatsmitglieder in Nohfelden. Foto: dpa/Guido Kirchner

Walhausen So der einmütige Tenor der Fraktionen während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Corona hat es offengelegt: Das Internet gewinnt weiter an Bedeutung. Stichwort Home-Office. Aber im St. Wendeler Land, konkret in der Gemeinde Nohfelden, gibt es Nachholbedarf. Das sieht nicht nur die SPD im Nohfeldener Gemeinderat so, die während der jüngsten Sitzung in der Köhlerhalle Walhausen einen entsprechenden Antrag einbrachte. Einig ist sich der Rat, dass die Situation weiter verbessert werden muss.

Eigentlich, so führte Christian Barth für die SPD aus, stehe die Gemeinde in Sachen Internet gar nicht so schlecht dar. Viel wurde in der Vergangenheit für den Ausbau getan. Das Problem sei allerdings, dass zwar der Glasfaserausbau vorangetrieben wurde, aber dieser nicht bis zu den Häusern vorgedrungen sei. Daher „stehen wir gerade in den höheren Bandbreiten schlechter dar als im Land“, so Barth. Er forderte die Verwaltung auf, die Möglichkeiten der Förderung durch Land und Bund abzuklopfen und ein Konzept zu erstellen, wie der Breitband-Ausbau in der Gemeinde vorangetrieben werden könne. Heike Kugler von den Linken hatte dabei einen konkreten Vorschlag: „Wir sollten schon bei Ausschreibungen festlegen, dass nur noch Glasfaser verlegt werden darf.“ Oder zumindest Leerrohre verbaut würden. Die Verwaltung will prüfen, ob das rechtlich möglich ist.

Und auch die Fördermöglichkeiten will die Verwaltung im Auge behalten, versprach Bürgermeister Andreas Veit (CDU). Allerdings, das sagte er schon jetzt, seien alle Programme, die derzeit angeboten würden, bereits ausgeschöpft. Er stehe aber mit dem Breitbandbüro in Kontakt. Und sobald es neue Fördermöglichkeiten gebe, werde die Verwaltung tätig, versprach er.

„Der Antrag der SPD findet unsere volle Unterstützung“, sagt dazu auch Michael Dietz von der CDU. Und weiter: „Wir waren in Sachen Internet mal ganz gut, aber wir müssen weiter am Ball bleiben.“ Es gelte, die doch sehr schnelle Entwicklung nicht zu verschlafen. „Es gibt jetzt schon Bereiche, wo wir nicht so aufgestellt sind, wie die Bürger das erwarten“, weiß Dietz. Gerade in den Randgebieten der Orte sei die Verbindung nicht zeitgemäß. Er schlägt vor, eine Bestandsaufnahme in den einzelnen Dörfern zu machen.