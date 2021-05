Spendenlauf der Nachwuchs-Kicker : 1655 Kilometer brachten 3050 Euro

Erfolgreicher Spendenlauf: 3050 Euro hat die Jugendabteilung der SG Neunkirchen/Nahe-Selbach an die Aktion Sternenregen übergeben. Foto: Frank Faber

Neunkirchen/Nahe Die Jugend-Abteilung der SG Neunkirchen/Nahe-Selbach organisierte einen Spendenlauf für die Aktion „Sternenregen“. 15 Nachwuchs-Kicker machten mit. Die meisten Kilometer, nämlich 284, spulte Dana Maier ab.

Kein Zweifel. Der Lockdown hat den Nachwuchsfußballern arg zugesetzt. Denn viele Kinder und Jugendliche verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit in Sportvereinen. Normalerweise. Doch der Freizeitspaß ist ihnen im November schon zum zweiten Mal gestrichen worden. „Die Kinder und Jugendlichen essen zu viel und bewegen sich zu wenig“, hat Axel Klost, Jugendleiter der Spielgemeinschaft (SG) Neunkichen/Nahe-Selbach feststellen müssen.

Um dennoch den Sport und die damit verbundene Gesundheit nicht aus dem Auge zu verlieren, hat die Leitung der Jugendabteilung den Nachwuchs zu einem Spendenlauf aufgerufen. Mit Erfolg: Die Kinder und Jugendlichen haben 1655 Kilometer zurückgelegt und dadurch einen Betrag in Höhe von 3050 Euro an die Aktion „Sternenregen – Kinder im Saarland in Not“ überreichen können. „Bei einem Spendenlauf tun sie auch etwas Gutes für andere“, sagt Klost rückblickend.