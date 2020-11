Gemeinderat Nohfelden : Gelbe Tonnen ersetzen die Plastik-Säcke

Wolfersweiler Worin sammeln die Nohfelder künftig ihren Verpackungsmüll? Das wollte der SPD-Fraktionsvorsitzende Heylmann wissen.

„Geplant ist, dass in der Zeit zwischen Januar und März alle Haushalte versorgt werden“, so Veit. In der Zwischenzeit könnten übergangsweise auch transparente Mülltüten verwendet werden, sollte die Menge an Gelben Säcken knapp werden.