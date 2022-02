Auf der A 62 : Geisterfahrer sorgte für Angst und Schrecken

Türkismühle Einen gehörigen Schrecken hat ein bisher noch unbekannter Falschfahrer mehreren Verkehrsteilnehmern in der Nacht zu Freitag auf der A 62 in Fahrtrichtung Kaiserslautern eingejagt.

Kurz nach Mitternacht kam der Geisterfahrer zunächst im Bereich der Autobahnauffahrt Birkenfeld einem Verkehrsteilnehmer entgegen und fuhr weiter in Richtung Türkismühle – entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Das berichtet die Polizei. Um 0.09 Uhr passierte der Geisterfahrer die Ausfahrt Türkismühle in Richtung Autobahndreieck Nonnweiler, da er zu dieser Zeit einem weiteren Autofahrer, der die A 62 in Richtung Kaiserslautern befuhr, entgegenkam. Die Fahndungen der Polizeiinspektionen Birkenfeld, Nordsaarland und Hermeskeil nach dem Geisterfahrer blieben erfolglos.