SG Nohfelden-Wolfersweiler dominiert Derby Steffen Backes wird zum Alptraum für St. Wendel

In der vierten Minute schlug Sascha Huse einen Freistoß aus dem Halbfeld in St. Wendels Strafraum. Am langen Pfosten stieg Backes am höchsten und köpfte den Ball zum 1:0 ins Netz. Sieben Minuten später entwischte der 27-Jährige nach einem Pass von Jannik Schweig der Gäste-Abwehr und schoss aus spitzem Winkel den Ball zum 2:0 in den Kasten (11. Minute). „Das haben wir für die Sicherheit in unserem Spiel gebraucht. Das Gegentor war aber dann schon ein kleiner Dämpfer“, fand Backes. St. Wendels Angreifer Luca Schmitt hatte SG-Schlussmann Sebastian Dech umkurvt, seinen Schuss beförderte letztendlich der Nohfelder Eugen Schwindt zum 1:2 ins eigene Tor (17.). „Danach kamen wir besser ins Spiel und hätten das 2:2 machen müssen“, haderte St. Wendels Spielertrainer Matthias Stumpf. Dech spielte dem St. Wendeler Jonas Gräßer den Ball maßgerecht vor die Füße. Der bedankte sich höflich für die Einladung und schoss den Torwart an (39.).