Fußball-Landesliga : Neunkirchen-Selbach mit kleiner Aufstiegs-Chance

Frank Backes war vom Auftritt seines Teams am Sonntag begeistert – vom Aufstiegsmodus ist er es weniger. Foto: Jacobi Foto: Elke Jacobi

Neunkirchen/Nahe Die Fußballer der SG Neunkirchen-Selbach haben am Sonntag trotz eines 8:0-Siegs gegen Lebach-Landsweiler II Rang eins in der Landesliga verpasst. In einem Entscheidungsspiel kämpft die SG nun um eine kleine Aufstiegschance.