Neue Ära beginnt in Walhausen : Eine Weinrebe wird an sie erinnern

Eine Weinrebe wird an sie erinnern

Neue Ära beginnt in Walhausen

In einer bewegenden Feier wurde Angelika Sieger (Mitte) von Christine Koenen (Vorstand Pädagogik), Jürgen Wolfanger (Vorstand Finanzen und Nachfolger im Amt), Lisa Diehl (Vorstand Personal) sowie Bürgermeister Andreas Veit (von links) in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Ralf Mohr

Walhausen Die Ära Sieger geht zu Ende: Die Waldorfschule in Walhausen ist unter neuem Führungstriumvirat. Zum Abschied gab es lobende Worte.

Nach gut zwanzigjähriger hauptamtlicher Tätigkeit, zuletzt als geschäftsführender Vorstand Finanzen der Freien Waldorfschule Saar-Hunsrück in Walhausen, wurde Angelika Sieger in den Ruhestand verabschiedet. Zu den zahlreichen Gratulanten zählte neben vielen Kollegen und Ehemaligen auch Bürgermeister Andreas Veit (CDU).

Der Bürgermeister betonte die konstruktive und äußerst kompetente Zusammenarbeit. „Die Freie Waldorfschule als Bildungseinrichtung in privater Trägerschaft ist inzwischen nicht zuletzt aufgrund dieser fruchtbaren Kooperation im positiven Sinne sehr eng mit der Gemeinde Nohfelden verbunden“, so der Bürgermeister. Er wünschte der Ruheständlerin für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und den Nachfolgern Christine Koenen (Vorstand Pädagogik), Lisa Diel (Vorstand Personal) und Jürgen Wolfanger (Vorstand Finanzen) eine glückliche Hand für die Führung der Schule.

Angelika Sieger möchte sich in ihrer neu gewonnenen Freizeit künftig ihren Hobbys, dem Wandern und dem Weinbau widmen. „Es geht mir dabei weniger um den Konsum des Weines, als vielmehr um die Vielfalt des Anbaus“, betonte sie. Passend zu ihren künftigen Aktivitäten überreichte die neue Schulleitung auch einen Rucksack, der unter anderem einen Reiseführer für den Jakobsweg enthielt, einen Pilgerweg, den die Ruheständlerin nun gerne in Angriff nehmen möchte. Als Zeichen und Würdigung ihrer außerordentlichen Leistungen für die Schule wird auf dem Schulgelände im Frühjahr eine Weinrebe gepflanzt werden und somit an die ehemalige Schulleiterin erinnern.