Feuerwehr-Einsatz : In Neunkirchen/Nahe stand die Müllabfuhr in Flammen

In Neunkirchen/Nahe stand die Müllabfuhr in Flammen

Nohfelden Feuerwehr brauchte drei Stunden, um brennendes Müllauto zu löschen und Glutnester auszuräumen.

Alarm in der Gemeinde Nohfelden. Nachdem am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr am Ortsausgang von Neunkirchen/Nahe in Richtung Gonnesweiler ein Müllwagen in Brand geraten war, rückte die Freiwillige Feuerwehr mit 34 Einsatzkräften aus. „Bei ihrer Ankunft stand das Fahrzeug im hinteren Bereich bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf die Ladung übergegriffen“, berichtete Daniel Gisch, Presse-Beauftragter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Nohfelden. Und weiter: „Unter Umluft unabhängigem Atemschutz konnte der Brand mit Hilfe des Sonderlöschmittels F-500 rasch eingedämmt werden.“