Umwelt-Campus Birkenfeld Zwischen Erfolg und Raumnot

Am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) der Hochschule Trier herrscht Aufbruchsstimmung, besonders im Bereich der Batterierecycling- und Demontageforschung. Unter der Leitung von Professor Matthias Vette-Steinkamp haben die Wissenschaftler eine Vorreiterrolle in der Forschung rund um umweltgerechte Produktionsverfahren eingenommen, teilt ein UCB-Sprecher mit. In einer Welt, die sich zunehmend auf erneuerbare Energien und Elektromobilität verlagert, ist die effiziente und umweltfreundliche Verwertung von Batterien ein zentraler Faktor. Hier setzt der Umwelt-Campus mit seinen Spitzenforschungen an und bietet Lösungen, die nicht nur wissenschaftlich, sondern auch gesellschaftlich und ökologisch von großer Bedeutung sind, heißt es von Seiten des UCBs weiter.