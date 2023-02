Fastnacht in Wolfersweiler : B41 wird für den Umzug gesperrt

So sah es in der Vergangenheit in Wolfersweiler aus. Und auch dieses Jahr soll es wieder einen Umzug geben. Foto: Ralf Mohr

Wolfersweiler (red) Auch in Wolfersweiler wird nach zweijähriger Pause wieder Fastnacht gefeiert.

Los geht‘s am Freitag, 17. Februar, ab 20.11 Uhr, in der Mehrzweckhalle Wolfersweiler mit dem Auftritt der Band Jolly Polly. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Am Sonntag, 19. Februar, startet um 14.11 Uhr der 39. Fasendumzug Wolfersweiler durch das Dorf. Wichtig für Autofahrer: Die B 41, Ortsdurchfahrt Wolfersweiler, ist an diesem Tage von 14.11 Uhr bis etwa 15 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Im Anschluss an den Umzug findet ab etwa 16 Uhr die Fasendparty mit der Disco Connection in der Mehrzweckhalle statt. Der Eintritt ist frei.