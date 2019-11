Wagen kam bei Walhausen von der Straße ab : Fahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Walhausen Auf der Landstraße 319 zwischen Walhausen und Steinberg-Deckenhardt kam die Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag auf der Landstraße 319 zwischen Walhausen und Steinberg-Deckenhardt gekommen. Wie Daniel Gisch, Sprecher der Feuerwehr der Gemeidne Nohfelden berichtet, wurde eine Autofahrerin dabei leicht verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache sei die Frau mit ihrem Dacia von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge blieb der Wagen auf die Seite gekippt in der Böschung liegen.