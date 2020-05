Bauarbeiten dauern bis Ende August : Landesbetrieb saniert L 326 bei Eiweiler

Neunkirchen/Nahe/Eiweiler Die Sanierung der Landstraße zwischen Neunkirchen/Nahe und Eiweiler beginnt. Teilweise Vollsperrung notwendig.

Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird am Dienstag, 2. Juni, mit der Sanierung der L 326 zwischen Neunkirchen/Nahe und Eiweiler beginnen. Geplant ist die Erneuerung des Asphaltoberbaus in einer Stärke von 14 Zentimeter auf einer Länge von 3,2 Kilometern, teilt ein LfS-Sprecher mit. Auf der freien Strecke werden zudem Entwässerungseinrichtungen und Schutzplanken erneuert.

Begonnen wird mit dem Bauabschnitt vom Knotenpunkt L 326/L 136 in Neunkirchen/Nahe bis zum Weilerhof. Aufgrund zu geringer Fahrbahnbreite sei hier eine Vollsperrung notwendig. Die Umleitung ist über Selbach in Richtung Primstal nach Eiweiler und in Gegenrichtung beschildert. Der Weilerhof ist über Eiweiler anfahrbar.