Umwelt-Campus Birkenfeld : Erster Blauer Engel geht an Dokumentenbetrachter Okular

Nohfelden Der erste Blauer Engel für ressourcen- und energieeffiziente Software geht an den quelloffenen Dokumentenbetrachter Okular. Das teilt ein Sprecher des Umweltcampus in Birkenfeld mit.

Um darum geht es: Autos, Gebäude und auch Industriebetriebe benötigen Energie und tragen somit bekanntermaßen, wenn diese fossil bereitgestellt wird, zum Treibhauseffekt bei. Weniger bekannt ist, dass auch die Digitalisierung einen „ökologischen Fußabdruck“ hat: Filme streamen, die Produktion von Smartphones, Kommunikation per Messenger – all das benötigt ebenfalls Energie und Rohstoffe.

„Wir freuen uns sehr über die erste Auszeichnung mit einem Blauen Engel.“ so Naumann, „durch die Messungen und Analysen der Studierenden entlang der Vergabekriterien und die gute Zusammenarbeit mit der Community konnte KDE das Umweltzeichen erfolgreich beantragen“. Gleichzeitig lernen die Studierenden der Informatik-Studiengänge am Campus dabei viel über Software-Entwicklung, Effizienz von Programmen und deren Nutzung.

Die Informatik-Forschung am Umwelt-Campus will diese Kooperation weiterführen und ausbauen. Solche Projekte sind dabei direkt in die Studiengänge Umwelt- und Wirtschaftsinformatik oder Angewandte Informatik und künstliche Intelligenz eingebunden. „So können sogar Studienanfänger*innen direkt in solchen Projekten mitarbeiten“ so Naumann, der auch Leiter der Fachrichtung Informatik am Umwelt-Campus Birkenfeld ist.