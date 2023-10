Nationalpark Hunsrück-Hochwald Was man selbst für die Umwelt tun kan

In der neuen Außen-Ausstellung stellen prototypische Personen vor, wie eine Vernetzung außerhalb eines Nationalparks in bestimmten Bereichen wie in der Landwirtschaft, im Wirtschaftswald, in Privatgärten oder in grünen Städten aussehen kann. Auf dem Gelände empfangen insgesamt sieben Menschen die Besuchenden sinnbildlich an ihrer Tür. Sie erzählen dann, was ihnen die Natur bedeutet und was sie selbst zum Naturschutz beitragen.