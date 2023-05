Golf-Schnupperkurs beim Golfpark Bostalsee Ohne Gras kein Spaß beim Bürsten

Putten, Chippen und Pitchen – diese drei haben es ganz schön in sich. Ebenso das Bürsten von Gras. Das weiß ich, seit ich mich als absolutes Greenhorn aufs Grün gewagt habe. Ich würde mich als eine durchaus passable Minigolf-Spielerin beschreiben. Doch an den „großen Bruder“, das echte Golfen, habe ich mich bislang nicht herangewagt. Wobei die Neugierde darauf schon länger in mir schlummerte. Da kam der Erlebnistag im Golfpark Bostalsee in Eisen gerade recht. Er gab die Gelegenheit, den Sport einmal kostenlos auszuprobieren. Ob vielleicht ein Golftalent in mir steckt?