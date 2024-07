Eiweiler singt Ein Dorf singt und macht Werbung für Gesang

Mehr als 200 Besucher und Sänger hatten sich am Samstag an der Wanderhütte „Auf dem Kuppen“ in Eiweiler zu einem Jubiläums-Open-Air-Konzert eingefunden. Der Männergesangverein (MGV) Heiterkeit Eiweiler hatte unter dem Motto „Ein Dorf singt“ Chöre und Gesangsgruppen aus der Region zum gemeinsamen Singen und Feiern aufgerufen. Anlass dafür gab das 135-jährige Bestehen des Vereines, das nach Angaben des stellvertretenden Vositzenden Willi Klesen „über die Dorfgrenzen hinaus mit vielen Menschen gemeinsam gefeiert werden sollte“.