Einbrüche in Eckelhausen : Einbrecher ließen Rasenmäher am Waldrand zurück

Foto: dpa/Carsten Rehder

Eckelhausen Zu zwei Einbruchsdiebstählen ist es in der Nacht auf Sonntag in Eckelhausen gekommen. Die unbekannten Täter öffneten an zwei unterschiedlichen Anwesen die jeweiligen Garagen oder Gartenlauben, berichtet die Polizei.

Die Täter entwendeten neben hochwertigem Handwerkzeug aus der Garage des einen Anwesens auch einen Aufsitzrasenmäher aus einem anderen Anwesen in der Nähe. Sich des tragbaren Diebesguts angenommen, ließen die unbekannten Täter den Aufsitzmäher am Waldrand der Ortslage zurück, offenbar um das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt aufzuladen.