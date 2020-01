Blaulicht : Einbrecher suchten gezielt im Jugendraum

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wolfersweiler Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in das Gemeindezentrum in Wolfersweiler eingebrochen. Die Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf, begaben sich gezielt in den Jugendraum im Keller und suchten dort nach Wertgegenständen, berichtet die Polizei.

Was entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.