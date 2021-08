Bostalsee : Seegottesdienste an drei Abenden im August

Am Bostalsee wird wieder das „Abendlob“ angeboten. Foto: Melanie Mai

Bosen In diesem Jahr wird im August mittwochs an drei Abenden um 19 Uhr am Musikpavillon wieder ein abendlicher Seegottesdienst stattfinden. Die Termine sind am 11., 18. und 25. August.

Dieses „Abendlob am See“ ist eine Wort-Gottes-Feier, die inhaltlich Ehrenamtliche der Pfarreiengemeinschaft Bostalsee gestalten – in Zusammenarbeit mit Carola Fleck, Pastoralreferentin im Dekanat St. Wendel. Musikalisch werden auch in diesem Jahr wieder verschiedene Gruppen die Gottesdienste bereichern, pandemiebedingt in kleineren Besetzungen, teilt ein Sprecher mit.

Das „Abendlob am See“ möchte eine Einladung sein, aus dem Alltag herauszutreten, um miteinander in der Natur und vor Gott ein wenig zur Ruhe zu kommen. In diesem Jahr lautet das Motto wie schon beim ökumenischen Kirchentages „Schaut hin!“. Das jeweilige Thema des Abendlobes lautet: am 11. August „Schaut hin: Schaut auf die Schönheit der Natur!“, am 18. August „Schaut hin: Schau auf Dich selbst!“ und am 25. August „ Schaut hin: Wo schauen wir weg?“