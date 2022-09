Spendenlauf : Schüler spenden für indisches Waisenhaus

Türkismühle Die Gemeinschaftsschule Nohfelden in Türkismühle spendet 3000 Euro an die Indienhilfe Obere Nahe.

3000 Euro-Spendengelder konnten von der Gemeinschaftsschule Nohfelden in Türkismühle an die Indienhilfe Obere Nahe in Weiersbach übergeben werden. Das teilt ein Sprecher der Schule in einer Presseveröffentlichung mit. Die Vorsitzenden Dominik Werle und Michael Dietz nahmen den Spendenscheck entgegen und bedankten sich herzlich bei den Schülern und Lehrern für ihren Einsatz. Am „Tag der Toleranz und Courage“ startete die Schülervertretung der Schule einen Spendenlauf in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kinderhilfe global“ und deren Aktion „Held für die Welt“. 14 Tage hatten die Schüler Zeit, Kilometer zu sammeln und danach wiederum 14 Tage, um dazu Spendengelder einzusammeln. Zusätzlich starteten einige Schulklassen in dieser Zeit einen Kuchenverkauf an ihre Mitschüler sowie weitere Aktionen und sammelten damit weitere Gelder.