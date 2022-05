Das läuft am Bostalsee : 25 000 beim Ärzte-Konzert erwartet

Foto: dpa/Axel Heimken

Die Ärzte kommen an den Bostalsee. Am 17. September spielen sie dort das Abschlusskonzert ihrer Tour. Das ist eine der Veranstaltungen, die der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU) am Donnerstagmittag am Bostalsee vorgestellt hat.