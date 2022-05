Das läuft am Bostalsee : 25 000 Fans beim Ärzte-Konzert am Bostalsee erwartet

Foto: dpa/Axel Heimken

Die Corona-Beschränkungen gehören großteils der Vergangenheit an. Das macht sich auch am Bostalsee bemerkbar. Dort ist dieses Jahr so einiges geplant. Unter anderem ein großes Ärzte-Konzert.

Die Ärzte kommen an den Bostalsee. Am 17. September spielen sie dort das Abschlusskonzert ihrer Tour. Das ist eine der Veranstaltungen, die der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU) am Donnerstagmittag am Bostalsee vorgestellt hat.

Das Konzert ist allerdings schon so gut wie ausverkauft. 25 000 Fans werden erwartet.

Insgesamt sieht der Plan des Landkreises in diesem Jahr neun Veranstaltungen am See vor. Darunter auch die Welcome-Back-Party für Astronaut Matthias Maurer vom 13. bis 14. August.