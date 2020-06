Kostenpflichtiger Inhalt: Info-Kampagne der Dehoga : „Öffnung schwieriger als Schließung“

Unter dem Motto „Wir müssen zusammenhalten“ wurden die Maßnahmen zur Wiedereröffnung präsentiert. Foto: Ralf Mohr

Bosen Dehoga startet Info-Kampagne zur Öffnung von Gastronomie und Hotellerie. Landrat begrüßt Unterstützung des Verbandes.

Dehoga-Vizepräsident Michael Buchna hat gemeinsam mit Kreis-Obmann Klaus Simon sowie mit Landrat Udo Recktenwald (CDU) und Martina Scheer von der Tourist-Info St. Wendeler Land im Victor’s Seehotel Weingärtner am Bostalsee den Startschuss zur Info-Kampagne anlässlich der Wiedereröffnung von Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben gegeben.

Dehoga steht als Abkürzung für Deutscher Hotel- und Gaststättenverband. Dieser vertritt die Interessen der Gastronomie und des Gastgewerbes in Deutschland, vom kleinen Stehimbiss an der Ecke über Betriebsrestaurants bis zur großen Hotelkette.

„Wir geben nicht nur unseren Mitgliedsbetrieben, sondern allen Gastronomen im Saarland auf Wunsch Informationen an die Hand, wie eine schrittweise Wiedereröffnung vonstatten gehen kann“, erläuterte Buchna. „Wir müssen in der Branche zusammenhalten“, appellierte er an den Gemeinschaftssinn. Buchna ist selbst Hotelier und betreibt das Hotel zur Saarschleife in Orscholz. Besonders betroffen von den Schließungen sind vor allem die kleinen Kneipen an der Ecke, die vornehmlich ihren Umsatz über das Theken-Geschäft generieren. „Hier ist dringend Hilfe geboten.“

Abstand sowie Mund- und Nasenschutz sind die Eckpunkte einer Wiedereröffnungsstrategie. So gibt es beispielsweise die Regelung eines Servicebuffets in den Hotels, wo ein Mitarbeiter den Gästen die Speisen überreicht. „Wir sind im Moment dabei, eine Beratung aufzubauen, um ganz schnell Lösungen herbeizuführen, wie wir unsere Kollegen vor Ort beraten können“, erklärte Buchna weiter. Gerade auch die Vorgaben seitens des Ministeriums müssen so umgesetzt und erklärt werden, dass auch jeder kleine Gastronom, seinen Weg findet, die Maßnahmen umzusetzen. „Viele Einzelmaßnahmen führen zu einem schlüssigen Konzept“, so der Vizepräsident. Er appellierte an seine Kollegen: „Haltet Euch an die Dinge, damit es nicht zu einer erneuten Schließung kommen wird. Das wäre eine Katastrophe für unserer Betriebe und ich weiß nicht, wie wir das überleben sollen.“

Auch an die Gäste appellierte er: „Bitte liebe Gäste haltet Euch an die Maßnahmen, auch wenn sie unangenehm sind und wenn sie als ungastlich empfunden werden. Aber wir brauchen hier die Hilfe der Gäste, damit es nicht zu Rückfällen kommt.“ Er begrüßte aber auch den Fortschritt gerade in der Digitalisierung, der mit der Krise vorangeschritten sei. „Die Digitalisierung trägt dazu bei, Herausforderungen schneller und besser zu bewältigen“, meinte Buchna. Auch der Umstand, dass der Gast nun wieder an seinen Tisch geführt wird, entspanne die Situation und das Ruhe-Empfinden in einem Gastraum ungemein.

In einem weiteren Schritt sollen nun die Wellnessbereiche in den Hotels reaktiviert werden. Er begrüßte die Verringerung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 16 Prozen. Damit sei es möglich, die Endverbraucherpreise zu verringern und damit den Netto-Umsatz zu verstärken, weil es für die Gäste eine attraktivere Preisgestaltung bedeute.

„Ich bin dem Dehoga sehr dankbar, dass er unsere Betriebe im Landkreis in der Phase der Wiedereröffnung, die weitaus schwieriger ist als die Schließung, so tatkräftig unterstützt“, bedankte sich Landrat Recktenwald. „Gerade für eine Tourismusregion wie den Landkreis St. Wendel bedeutet die Corona-Krise einen erheblichen Einschnitt“, hielt der Landrat fest. Es sei für die Betriebe eine kaum vorstellbare Härte, die vergangenen drei Monate ohne Gäste auskommen zu müssen. „Es ist nun schnell gesagt, dann macht mal wieder auf mit der Hälfte der Tische, aber was das auf der Einnahmenseite bedeutet, darüber muss intensiv nachgedacht werden. Denn die Betriebe müssen dabei überleben können.“

Im vergangenen Jahr gab es im Landkreis St. Wendel mehr als eine Million Übernachtungen – erschlafen von 275 000 Gästen. 212,7 Millionen Euro Wertschöpfung wurden so laut Recktenwald generiert, was 8,9 Prozent des Volkseinkommens des Landkreises entspricht. Daraus resultiere ein Steuerrückfluss von 6,4 Millionen Euro an die Kommunen. „Auch zu Beginn des Jahres 2020 hatten wir wieder eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Dann kam der März, dann kam Corona. Das hat uns zurückgeworfen, und wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr durch Corona einen Rückgang von rund 97 000 Gästen und 350 000 Übernachtungen haben werden“, zog der Landrat eine vorläufige Bilanz. Das bedeutet ein Minus von 100 Millionen Euro in der Netto-Wertschöpfung.

Hier war das Strandbad Gonnesweiler noch leer; mittlerweile ist wieder Leben am Bostalsee eingekehrt. Foto: Melanie Mai