Kurse bei der VHS Nohfelden : Kleider nähen oder selbst gesundes Brot backen

Nohfelden Volkshochschule Nohfelden bietet neue Kurse an. Los geht es am 11. September. Ab sofort sind Anmeldungen möglich.

Bei der Volkshochschule (VHS) Nohfelden beginnt am Mittwoch, 11. September, um 18 Uhr ein Nähkurs für Anfänger und Fortgeschrittene im Schulzentrum Türkismühle. Der Kurs umfasst sieben Abende zu je drei Unterrichtsstunden und kostet 63 Euro, teilt eine VHS-Sprecherin mit. „Pilates 50+“ beginnt am Freitag, 13. September, um 14 Uhr in der Turnhalle an der Grundschule Gonnesweiler. Ab Montag, 16. September, können ältere Teilnehmer an fünf Abenden den Umgang mit dem Smartphone erlernen. Wer ein Handy mit Android-System besitzt, kann einsteigen, Beginn ist um 18 Uhr in der Grundschule Gonnesweiler. Am Mittwoch, 25. September, folgt der Eintageskurs „Gesundes Brot selber backen mit Sauerteig“, wo auch Brotaufstriche hergestellt werden. Beginn ist um 17.30 Uhr im Schulzentrum Türkismühle.