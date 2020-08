Neues auf dem Umwelt-Campus : Ein Zentrum für fortschrittliche Technologie

Birkenfeld Am Umwelt-Campus in Birkenfeld entsteht eine Demo-Fabrik für umweltgerechte Produktionsverfahren.

Am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) entsteht ein Zentrum für fortschrittliche Technologie, oder englisch: Center for advanced technology (CAT). Das CAT ist nach Angaben des UCB eine Demo-Fabrik für umweltgerechte Produktionsverfahren. Es ermögliche Unternehmen aus der Region, Technologien der Zukunft auszuprobieren. Gleichzeitig sollen Schulungs- und Beratungsdienstleistungen angeboten werden.

Es wurde zwar kein Grundstein gelegt, aber Professor Matthias Vette-Steinkamp und sein Team (Lisa Kopp und Christian Konstroffer) unterstützen derzeit die Campus-Company bei der anstehenden Renovierung in den Räumen des ehemaligen Cafes, berichtet UCB-Sprecherin Tanja Loch-Horn. „Es entsteht hier in den nächsten Wochen eins der modernsten Zentren für umweltgerechte Produktionsverfahren“, lässt Vette-Steinkamp dazu mitteilen. Neben Themen wie Industrie 4.0, Mensch-Roboter-Kooperation und Anwendungen der künstlichen Intelligenz in der Produktion würden auch Themen wie Kreislaufwirtschaft und Remanufacturing an Anwendungsbeispielen gezeigt und so den kleinen und mittleren Betrieben zugänglich gemacht.