MGV Eiweiler Äweller Platt sorgte für ein Konzerterlebnis der anderen Art

„Bei us dehäm“ war die Überschrift des zweiten Teils, in dem der Chor zeigte, zu welchen Leistungen er fähig ist. Wann kann man schon bekannte Songs und Lieder in der eigenen Mundart hören? Dies hat der MGV „Heiterkeit“ mit seinen Darbietungen geschafft. So wurden Texte von Andreas Schäfer, Joachim Staub sowie Monika und Klaus Backes in „Äweller Platt“ umgedichtet. Dies waren „Weit, weit weg“; „Dou fängscht mich off“: „Bei us in Äweller es et so sheen“; „Wie kann et senn?“ und „De Äwellerman“ im Original bekannt als der „Wellerman“.