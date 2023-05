Zehn Jahre Center-Parcs Center-Parcs am Bostalsee wird zehn Jahre alt

Gonnesweiler · Mit einem Familienfest samt Führungen lockt der Ferienpark zum runden Geburtstag am 1. Juli an den Bostalsee. Und kündigt so manche Neuerung an.

31.05.2023, 17:17 Uhr

Zehn Jahre Center-Parcs am Bostalsee - Impressionen 25 Bilder Foto: Bonenberger & Klos/Bonenberger

„Das Saarland hat mich“, sagt Esther Puma. Dabei hatte sie vor zehn Jahren, als sie ihren Job als Managerin des Center-Parcs am Bostalsee antrat, nicht im Traum daran gedacht „dass ich hier mal heimisch werde“. Aber Tholey, wo sie wohnt, ist für sie nun Heimat, sagt sie. Sie kennt sich mittlerweile aus und schätzt die Region. Hier geht es zur Bilderstrecke: Zehn Jahre Center-Parcs am Bostalsee - Impressionen