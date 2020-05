Kostenpflichtiger Inhalt: Center-Parcs öffnet wieder : 160 Seiten für die Sicherheit der Gäste

Die Parkplätze sind leer. Bald werden sie sich aber wieder füllen. Denn ab Freitag dürfen die Gäste kommen, dann aber nur elektronisch einchecken. Foto: Melanie Mai

Gonnesweiler Center-Parcs am Bostalsee öffnet am heutigen Freitag wieder mit 40 Prozent der Belegung. Viele Neuerungen sind zu beachten.

Stühle rücken im Ferienpark am Bostalsee – und das im wahrsten Sinne des Wortes. In den Restaurants und Freizeit-Bereichen gilt es, die Abstandsregeln einzuhalten. Dafür wird kräftig geräumt, markiert, abgesperrt und umgestellt. Seit Tagen ist die Arbeit bei Center-Parcs nur auf ein Ziel ausgerichtet: die Wiedereröffnung nach dem Lockdown. Park-Managerin Esther Puma hat sich auf den 29. Mai gefreut. Nach gut zwei Monaten ziehen heute wieder Gäste in die Bungalows ein.

Etwas ruhiger als in einem normalen Juni geht es los. „Mit 40 Prozent der Belegung ist der Start recht gut“, sagt Puma. Und das, obwohl das Aqua-Mundo, das Schwimmbad im Park, noch geschlossen ist. „Wir hoffen, dass wir es möglichst schnell öffnen dürfen“, richtet Puma einen Appell an die Landesregierung. Schließlich sei das Bad das Herzstück des Parks. Und ein Hygieneplan, der nur noch etwas weniger als die Hälfte der Besucher zulasse, liege bereit. Indes will der Parkbetreiber vorerst auf Tagesgäste verzichten: „Nicht, weil sie uns nicht lieb und teuer sind, sondern weil es einfach die Kapazität nicht hergibt“, erklärt Puma. Im Normalfall dürften 950 Gäste ins Bad.

Noch hängt am Haupteingang ein Schild: Park ist geschlossen. Foto: Melanie Mai

Info Die Zwangspause genutzt Center-Parcs am Bostalsee hat die Zwangspause nach eigenen Angaben genutzt, um an den Ferienhäusern zu werkeln – Instandhaltungsarbeiten standen an. Daher seien viele Techniker – anders als die meisten anderen Mitarbeiter – nicht in Kurzarbeit. Auch die Maler seien früher aus der Kurzarbeit zurückgekommen. Zum Teil wurden neue Fenster eingebaut, erklärt Park-Managerin Esther Puma. Jeweils drei Security-Leute waren während der Schließphase täglich im Park, außerdem immer ein Manager. Auch Mitarbeiter, die die Tiere fütterten und die Pflanzen versorgten, waren vor Ort. Esther Puma selbst war drei bis viermal pro Woche im Ferienpark: „Man fühlte sich wie in einer Geisterstadt“, sagt sie.

Dennoch: Auch ohne Schwimm-Spaß ist sich Puma sicher, „dass es unseren Gästen nicht langweilig wird“. Der Park biete genug andere Möglichkeiten. Dafür gebe es als kleine Wiedergutmachung auch Gutscheine für die Gäste. So steht das Cycle-Center zur Verfügung, wo die Besucher Räder aller Art ausleihen können. Auch Minigolf – außen wie innen – stehe nichts im Wege, das Bungee-Trampolin sowie der Streichelzoo seien offen. Bogenschießen werde angeboten. Die Spielzeug-Pferde könnten im Außenbereich genutzt, Boote ausgeliehen werden – während das Strandbad weiter tabu sei. Die Gäste können außerdem Bowling spielen. Allerdings werde jede zweite Bahn gesperrt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Gleiches gilt laut Puma für die Geräte im Spiel-Center, auch dort bleibt jedes zweite Gerät geschlossen. Von den drei Billardtischen wird der mittlere nicht spielbereit sein. Ein Fragezeichen war lange Zeit auch hinter der Nutzung des Indoor-Spielbereichs. Nun ist klar: Er darf öffnen. Bedingung: Nur 15 Kinder können gleichzeitig darin toben. Spezielle Westen werden ausgehängt, die die Kinder tragen müssen. Ist keine Weste mehr da, müssen die Jungen und Mädchen auf einen freien Platz warten. Und: Im gesamten Market-Dome herrscht Mundschutz-Pflicht. „Das ist vielleicht unangenehm, muss aber sein“, sagt Puma.

Das gelte auch für die Restaurants, bis der Kunde am Tisch sitzt. Dann wird er bedient – die Buffets fallen derzeit flach. Dafür seien die Zeiten für den Lieferservice ausgeweitet worden, betont die Park-Chefin: „Wir haben die Anzahl der Mitarbeiter erhöht, von morgens früh bis abends kann alles, was wir anbieten, in den Bungalow gebracht werden.“

Park-Managerin Esther Puma im Spiel-Salon. Dort wird erst einmal jedes zweite Gerät gesperrt, damit der Abstand gewahrt werden kann. Foto: Melanie Mai

In den Ferienhäusern selbst kommt auf die Besucher kaum eine Änderung zu. „Nur die Bettwäsche, die müssen sie selbst abziehen“, sagt Puma. Aber das Reinigungspersonal sei aufgefordert, andere Schwerpunkte zu setzen. Alles, was oft berührt werde, solle besonders gründlich gesäubert und desinfiziert werden, beispielsweise Türgriffe, Fernbedienungen oder die Thermostate. Außerdem stehe für die Gäste pro Ferienhaus ein Fläschchen Desinfektionsmittel bereit. Entsprechende Spender – etwa 30 – seien im ganzen Park verteilt, betont Puma. „Wir haben gerade eine Lieferung mit 168 Litern Desinfektionsmittel bekommen, das dürfte eine Weile reichen.“

Der gesamte Maßnahmen-Plan, an dem in den vergangenen Wochen gearbeitet wurde, sei etwa 160 Seiten dick. Alle Mitarbeiter seien geschult worden – online, versteht sich. Unmittelbar vor der Wiedereröffnung soll es einen Einführungstag geben. Jeder Manager führe dabei seine Mitarbeiter durch die jeweilige Abteilung, um vor Ort die neuen Regeln und die Abläufe zu erklären. Auch die Mitarbeiter an der Rezeption – künftig drei statt fünf, und das hinter Plexiglas – seien auf eventuelle Fragen besonders vorbereitet worden: „Damit sie auf alles eine Antwort haben.“

Der Strand vor dem Ferienpark liegt einsam und verlassen da. Wann hier wieder Menschen baden dürfen, ist noch nicht bekannt. Foto: Melanie Mai